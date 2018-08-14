На дни татарского просвещения Татарстан выделят около 3 миллионов рублей

14 Авг. 16:51 2018-08-14T16:51:33+03:00

Мероприятия пройдут не только в регионах России, но и за рубежом.

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Из бюджета Татарстана выделят 2,8 миллиона рублей на проведение Дней татарского просвещения. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступило Министерство образования и науки республики.

Мероприятия, которые включают в себя дни татарского просвещения, должны будут пройти как в регионах России и так и за пределами страны в период с момента заключения контракта с исполнителем до 5 декабря 2018 года.

Согласно техническому заданию, в список мест для их проведения попали: Финляндия, Казахстан, Крым и Ульяновская область. Целью мероприятий является привлечение внимания к изучению татарского языка за пределами Татарстана.

Деньги из бюджета республики будут потрачены не только на аренду помещений для мастер-классов и пленарных заседаний и гонорар организаторам, но и на перевозку делигации из Татарстана в места проведения мероприятий. К тому же, средства будут потрачены и на проведение концертных программ.

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