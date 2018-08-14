В Казани автобус сбил 11-летнего школьника на "зебре"

СЕГОДНЯ 13:46 2018-08-14T13:46:53+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, в 14.50, в Авиастроительном районе столицы Татарстана. 39-летний водитель автобуса МАЗ, по предварительным данным, грубо нарушил правила дорожного движения - выехал на "красный" сигнал светофора на перекрестке улиц Ленинградская - Максимова.

В результате он сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по "зебре" на разрешающий "зеленый" сигнал светофора.

- В результате наезда ребенок получил травмы, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

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