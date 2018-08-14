2018-08-14T15:55:27+03:00
Общество

В Набережных Челнах мужчина, пытаясь спрятаться от дождя, разнес урной двери банка

При этом он сильно порезался разбитым стеклом и в сопровождении полицейских был отправлен в больницу [фото, видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: охранный центр "Дельта"Фото: охранный центр "Дельта"
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На глазах посетителей и охранника в 40-м комплексе Набережных Челнов мужчина начал пинать входные двери отделения Сбербанка. Затем схватил металлическую урну и бросил ее в стеклянную дверь. Когда дверь покрылась паутинками трещин, начал добивать стекло руками и ногами. Когда охранник поспешил успокоить мужчину, тот схватил другую урну и попытался ударить ей охранника. Но мужчину скрутили и приковали наручниками к опоре металлического поручня.

На ногах и руках дебошира были глубокие порезы от стекла. Охранник вызвал «скорую» и полицейских. К их приезду мужчина истекал кровью. В сопровождении сотрудников полиции он был отправлен в больницу.

Мужчина не смог объяснить, зачем он разбил двери банка. Тем временем, очевидцы происшествия рассказывают, что дебошир хотел спрятаться от дождя в холле банка, но открыть дверь можно было только пластиковой картой банка, которой у него не было. Вот он, мол, и решил использовать урну для мусора.

В Набережных Челнах мужчина, пытаясь спрятаться от дождя, разнес урной двери банка.

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