2018-08-14T13:01:34+03:00
Недвижимость

В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

Коснется это только ряда домов
Олег ЛУГОВОЙ
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Воду отключат с 9.00 15 августа до 9.00 16 августа.Воду отключат с 9.00 15 августа до 9.00 16 августа.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В эту среду, 15 августа, в связи с проведением плановых работ на сетях, а именно из-за подключения двух водопроводов дома №91 по улице Юлиуса Фучика к имеющейся инженерной сети, а также замены пожарных гидрантов на этой улице в ряде домов Приволжского района столицы Татарстана на сутки отключат водоснабжение.

Так, с 9.00 15 августа до 9.00 16 августа краны пересохнут в квартирах горожан по адресам:

- улица Рихарда Зорге, 82, 84, 86;

- проспект Победы, 34а, 34б, 34/1, 38, 40, 40 (к.1), 42, 44;

- улица Юлиуса Фучика, 49, 51, 53, 53а, 55, 55а, 55б, 57, 59, 69, 69а, 71, 73, 75, 83, 83а, 87, 87а, 91.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам.

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