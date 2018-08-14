В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

СЕГОДНЯ 13:01 2018-08-14T13:01:34+03:00

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В эту среду, 15 августа, в связи с проведением плановых работ на сетях, а именно из-за подключения двух водопроводов дома №91 по улице Юлиуса Фучика к имеющейся инженерной сети, а также замены пожарных гидрантов на этой улице в ряде домов Приволжского района столицы Татарстана на сутки отключат водоснабжение.

Так, с 9.00 15 августа до 9.00 16 августа краны пересохнут в квартирах горожан по адресам:

- улица Рихарда Зорге, 82, 84, 86;

- проспект Победы, 34а, 34б, 34/1, 38, 40, 40 (к.1), 42, 44;

- улица Юлиуса Фучика, 49, 51, 53, 53а, 55, 55а, 55б, 57, 59, 69, 69а, 71, 73, 75, 83, 83а, 87, 87а, 91.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам.

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