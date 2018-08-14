Врачи РКБ Татарстана запатентовали собственный способ борьбы с артрозом

14 Авг. 16:29 2018-08-14T16:29:53+03:00

Данный метод имеет короткий период лечения, возможность ранней активной реабилитации и отсутствие запретов на физическую нагрузку

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Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана получили патент на свое изобретение, направленное на борьбу с артрозом первого запястно-пястного сустава кисти. Об это сообщает Министерство здравоохранения республики.

Метод, который используют татарстанские врачи, прост в использовании, имеет короткий период лечения (7 дней) и не ограничивает физической нагрузки.

Так, на протяжении лечения пациенту вводиться три инъекции плазмы, обогощенной трамбоцитами. На третьи сутки врачи выполняют чрезкожную субхондральную остеоперфорацию первой пястной кости спицей Кришнера. На все время лечения первый палец кисти оставляют неподвижным при помощи гипсовой лонгеты.

Авторами - обладателями патента, выступили врачи травмотолги-ортопеды отделения травмотологии №2 (микрохирургия кисти) РКБ Татарстана.

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