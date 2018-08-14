14 Авг. 16:07 2018-08-14T16:07:25+03:00

Воду для тушения огня подвозили не только пожарные автоцистерны, но и местные жители [видео]

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Сильный пожар произошел 13 августа в 13.25 в селе Казанбаш в Арском районе республики. Пожарных вызвали местные жители, заметив, что загорелся дом 61-летнего пенсионера.

К их приезду строение полыхало полностью. К тому же из-за сильного ветра пламя уже перекинулось на сарай, баню и соседние постройки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/664321" frameborder="0"></iframe> В Татарстане в страшном пожаре сгорели два дома и погиб человек.соцсети

Пока пожарные тушили огонь, местные жители организовали подвоз воды для того, чтобы отстоять соседние дома, которые в этом селе расположены очень тесно.

Когда с огнем удалось справиться, при разборе завалов обнаружили тело погибшего хозяина.

- В результате ЧП огнем уничтожены два жилых дома, два сарая, гараж и баня на общей площади 155 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

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