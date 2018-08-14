2018-08-14T11:58:16+03:00
Экономика

В Татарстане на 3,3 миллиарда рублей заключили договор на создание инфраструктуры для выпуска ракетных двигателей

Производство заработает на территории особой экономической зоны «Алабуга»
Олег ЛУГОВОЙ
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К выполнению контракта приступили уже с 1 августа.К выполнению контракта приступили уже с 1 августа.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Согласно сообщению, размещенном на сайте раскрытия корпоративной информации, ООО «Алабуга» и ПАО «Камгэсэнергострой» подписали договор на 3,3 миллиардов рублей.

В контракте прописано создание инфраструктуры, реконструкция и техперевооружение производства ракетного двигателя РД-191. Заказчик выступил ПАО «Протон – Пермские моторы».

Так, в части особой экономической зоны «Алабуга» организуют подъездные железнодорожные пути, канализационные сети, а также проведут отопление и электросети. Кроме того, подрядчик обязан и провести благоустройство выделенной под производство территории. К слову, опять же согласно сообщению на сайте раскрытия корпоративной информации, к работам уже приступили с 1 августа. При этом первую часть объектов должны сдать уже к 30 ноября 2018.

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