В Марий Эл разыскивают мужчину, пропавшего месяц назад

14 Авг. 17:21 2018-08-14T17:22:07+03:00

Возможно он нуждается в медицинской помощи

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В Марий Эл ищут 37-летнего жителя Килемарского района. Андрей Тимофеев, долгое время употреблял спиртное, и пропал еще 15 июля, а еще через 10 дней родственники сообщили о случившемся в полицию. Данную информацию опубликовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Особые приметы Тимофеева: рост около 170 сантиметров, русые волосы, короткая стрижка, карие глаза, пишется в объявлении. Одет был в белую футболку и белые шорты, черные носки, светлые туфли. Отметим, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефону полиции 02 или 102.

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