В Татарстане из-за африканской чумы свиней сельхозпроизводителей оштрафовали на 792,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:40 2018-08-14T11:40:27+03:00

При этом возбудителя этой опасной для животных болезни не обнаружили

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С начала 2018 года специалисты Россельхознадзора Татарстана в целях профилактики африканской чумы свиней провели 29 проверок свиноводческих хозяйств, предприятий по убою и переработке данного вида мяса. Также 181 проверка состоялась на местах продажи продукции свиноводства и общепита.

Как итог – за все выявленные нарушения было возбуждено 157 административных дел и наложено штрафов на сумму 792,5 тысяч рублей.

- Для осуществления мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в текущем году проведен отбор биологического материала от всех 1453 отстреленных и 22 павших кабанов, от 4223 домашних свиней. Возбудителя данной болезни не выявлено, - сообщают в Россельхознадзоре Татарстана.

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