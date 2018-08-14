2018-08-14T12:14:49+03:00
Происшествия

В Казани неизвестные пытались сжечь частный дом вместе с его хозяином

Мужчину от страшной гибели спасли соседи
Лика ИСАЕВА
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Мужчину из горящего дома вынесли соседи.Мужчину из горящего дома вынесли соседи.Фото: Из материалов пресс-службы
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13 августа в 8.33 на улице Пожарского в столице Татарстана загорелся частный дом, в котором проживал 53-летний мужчина.

К моменту прибытия пожарных дым валил из-под кровли. Входную дверь срезали пилой-"болгаркой" соседи, которые нашли хозяина на полу уже с признаками отравления. Мужчину вынесли и передали врачам "скорой помощи", которые госпитализировали его с ожогами тела 1-2 степени (25%) в РКБ Казани.

- Общая площадь пожара составила два квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана. -Предварительная причина пожара – поджог.

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