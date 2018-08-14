Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск

СЕГОДНЯ 11:17 2018-08-14T11:17:48+03:00

С 14 по 25 августа его обязанности будет исполнять Рустам Нигматуллин

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14 августа начался очередной отпуск премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Об этом сообщается на официальном сайте республики.

На время отпуска обязанности Алексея Песошина будет исполнять его первый заместитель Рустам Нигматуллин. Соответствущее распоряжение вынес кабинет министров Татарстана.

Напомним, что с 23 июля по 5 августа Алексей Песошил заменял президента Татарстана Рустама Минниханова, который также уходил в краткосрочный отпуск.

На свое рабочее место премьер-министр Тататрстана вернется 25 августа 2018 года.

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