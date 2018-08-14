2018-08-14T11:17:48+03:00
Политика

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск

С 14 по 25 августа его обязанности будет исполнять Рустам Нигматуллин
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-службы правительства ТатарстанаФото: пресс-службы правительства Татарстана
Изменить размер текста:

14 августа начался очередной отпуск премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Об этом сообщается на официальном сайте республики.

На время отпуска обязанности Алексея Песошина будет исполнять его первый заместитель Рустам Нигматуллин. Соответствущее распоряжение вынес кабинет министров Татарстана.

Напомним, что с 23 июля по 5 августа Алексей Песошил заменял президента Татарстана Рустама Минниханова, который также уходил в краткосрочный отпуск.

На свое рабочее место премьер-министр Тататрстана вернется 25 августа 2018 года.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Политика в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врачи РКБ Татарстана запатентовали собственный способ борьбы с артрозом
В Набережных Челнах во время движения вспыхнул вахтовый автобус
Рост курса доллара и авиашоу в Казани: Что больше всего интересовало горожан в Интернете
В Татарстане в страшном пожаре сгорели два дома и погиб человек
В Набережных Челнах мужчина, пытаясь спрятаться от дождя, разнес урной двери банка
ВТБ достиг договоренностей с фондом Bonum Capital о приобретении банка «Возрождение»
В Татарстане в ДТП с тремя авто получили травмы четыре человека
Минтимера Шаймиева пригласили на открытие Геконсульства Китая в Казани
В Казань с презентацией нового альбома приедет Дельфин
В Казани Артем Дзюба оставил автограф в паспорте болельщика
В День города-2018 жителей Чебоксар встретят 10-метровый Оптимус Прайм и Игорь Николаев
В Казани автобус сбил 11-летнего школьника на "зебре"
Более 90% клиентов НПФ ВТБ высоко оценивают качество обслуживания в фонде
В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду
В Йошкар-Оле студент зарабатывал на продаже госномеров автомобилей их же владельцам
В Чебоксарах отремонтированные дороги проверили лазером
В Казани неизвестные пытались сжечь частный дом вместе с его хозяином