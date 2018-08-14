2018-08-14T16:10:46+03:00
Общество

Рост курса доллара и авиашоу в Казани: Что больше всего интересовало горожан в Интернете

Поисковая система отметила 10 самых частых запросов
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Авиашоу прошло в минувшую пятницу.Авиашоу прошло в минувшую пятницу.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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В очередной раз исследовательская группа «Яндекса» подвела итоги прошлой недели. Компания опубликовала данные о наиболее популярных запросах жителей Казани в поисковую систему.

На первом месте оказался рост курса доллара по отношению к рублю. Также казанцы запрашивали информацию о премьере фильма «Мег: монстр глубины», опасной игре для подростков Momo и Дне строителя.

А вот на пятом месте расположилась региональная тема - авиашоу «Я выбираю небо». Далее в списке запросов значатся болезнь актрисы Марии Симдянкиной, смерть режиссера Дмитрия Брусникина, солнечное затмение, смерть актрисы Тамары Дегтяревой и матч «Динамо» (Минск-«Зенит».

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