ВТБ в Татарстане нарастил кредитование предприятий более чем на 70%

СЕГОДНЯ 11:03 2018-08-14T11:03:24+03:00

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По итогам первого полугодия 2018 года корпоративный кредитный портфель банка ВТБ в Татарстане вырос на 16% и достиг 73 млрд рублей. Портфель кредитов крупному бизнесу показал наиболее высокую динамику, увеличившись на 28% с начала года до 40 млрд рублей. Портфель малого и среднего бизнеса за полгода прирос на 5% - до 33 млрд рублей. Всего за шесть месяцев предприятиям республики банк выдал кредитов на 54 млрд рублей, что на 72% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

ВТБ активно поддерживает бизнес региона, в том числе в рамках различных госпрограмм. Общий объем финансирования за отчетный период по ним составил 2,2 млрд рублей. Большую часть - 2 млрд рублей - получили сельхозпроизводители республики по программе льготного кредитования аграриев.

Гарантийный портфель банка в регионе с начала года вырос на 19% - до 17 млрд рублей. Всего с начала года банком было предоставлено гарантий на общую сумму 10 млрд рублей, большая часть из которых (8,5 млрд рублей) была выдана компаниям малого и среднего бизнеса.

Портфель привлеченных средств клиентов на расчетных счетах и депозитах на 1 июля составил 59 млрд рублей, увеличившись за первое полугодие на 10%.

Сегодня на расчетно-кассовом обслуживании в ВТБ находится более 12 тысяч региональных предприятий и организаций.

- Выполняя ключевую задачу нашей стратегии - стать опорным банком для экономики региона, ВТБ активно участвует в различных республиканских проектах, содействующих развитию местного бизнеса. В частности, недавно, было подписано соглашение о сотрудничестве между ВТБ и Гарантийным фондом республики Татарстан по поддержке МСБ в рамках проекта «Единый кредитный центр», целью которого является повышение доступности финансовых ресурсов для предпринимателей, - прокомментировала руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в республике Татарстан Марьям Давлетшина.