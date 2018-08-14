В Йошкар-Оле студент зарабатывал на продаже госномеров автомобилей их же владельцам
В Йошкар-Оле сразу три автомобиля за одну ночь 11 августа, припаркованных во дворе жилого многоэтажного дома, лишились своих госномеров. Кто-то ночью их скрутил, а для владельцев оставил записку с предложением выкупить по тысяче рублей за каждый.
Автовладельцы обратились в полицию.
Злоумышленника нашли быстро, им оказался 18-летний учащийся Йошкаролинского строительного техникума. Молодой человек, оказавшись летом без стипендии, решил подзаработать.
- В отношении студента возбуждены уголовные дела по статьям "Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства", - сообщили в МВД Марий Эл. - Похищенные номера изъяты полицейскими.
Санкции этой статьи предусматривают уголовный штраф в 200 тысяч рублей за каждый похищенный номер. В худшем случае молодой человек может провести год в колонии общего режима.
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