2018-08-14T17:14:03+03:00
Общество

В Альметьевске откроют новую национальную школу на татарском языке

Мальчики и девочки в ней будут учиться отдельно
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: ДУМ РТ.Фото: ДУМ РТ.
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1 сентября 2018 года в Альметьевске по инициативе Духовного управления мусульман Тататрстана и местного мухтасибата откроется новая татарская школа «Нур».

В школе помимо общеобразовательных предметов по установленной программе дети также получат возможность изучать исламские дисциплины факультативно. Более того, в здании мальчики и девочки будут учиться отдельно.

Отметим, что в новом 2018-2019 году планируется принять 30 ребят. Сейчас объявлен приём документов для зачисления будущих первоклашек.

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