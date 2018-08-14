В Альметьевске откроют новую национальную школу на татарском языке
1 сентября 2018 года в Альметьевске по инициативе Духовного управления мусульман Тататрстана и местного мухтасибата откроется новая татарская школа «Нур».
В школе помимо общеобразовательных предметов по установленной программе дети также получат возможность изучать исламские дисциплины факультативно. Более того, в здании мальчики и девочки будут учиться отдельно.
Отметим, что в новом 2018-2019 году планируется принять 30 ребят. Сейчас объявлен приём документов для зачисления будущих первоклашек.
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