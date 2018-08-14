2018-08-14T10:56:20+03:00
Спасатель

В Марий Эл очевидец откачал утонувшего ребенка

Мальчика доставили в больницу, а его спаситель попытался незаметной для всех уехать
Лика ИСАЕВА
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Владимир Груздев спас ребенкаВладимир Груздев спас ребенкаФото: из личного архива
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ЧП произошло в селе Кузнецово Медведевского района республики 11 августа. 35-летний местный житель Владимир Груздев привез на местный пруд свою четырехлетнюю дочь, чтобы покормить уток. В этот момент он увидел в воде тело ребенка. Голова мальчика находилась в воде, а тело на поверхности озера.

Груздев, не теряя времени, бросился в воду прямо в одежде, мальчик находился на расстоянии восьми метров от берега и был без сознания. Мужчина вытащил его на берег.

Он перевернул пятилетнего ребенка на бок, чтобы из него вылилась вода, затем начал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

В это время мимо проходили местные жители, которые вызвали спасателей и медиков. К приезду врачей мальчик уже открыл глаза и начал дышать сам.

Когда ребенка в свою машину забрали медики, Груздев незаметно для всех уехал.

Но свидетели запомнили госномера его автомобиля, и в МЧС Марий Эл сейчас рассматривается вопрос о награждении Владимира Груздева за его героический поступок.

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