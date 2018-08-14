2018-08-14T14:01:52+03:00
Общество

В День города-2018 жителей Чебоксар встретят 10-метровый Оптимус Прайм и Игорь Николаев

Фигура трансформера появится на Красной площади, а известный певец выступит на сцене вечером
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Чебоксарах с учетом актуальности темы роботов на главной площади города планируют установить фигуру трансформера – 10-метрового Оптимуса Прайма, в канун празднования Дня города-2018.

Все мероприятия, приуроченные ко Дню города-2018, пройдут на Красной площади Чебоксар 19 августа.

Так, согласно программе праздника там в 10.00 пройдет традиционная утренняя зарядка. А с 11:00 площадь впервые станет Детской площадью развлечений, где будет организовано 17 интерактивных зон. В это же время здесь пройдет ежегодный фестиваль семейного творчества «Аистенок».

Вечером в центре Чебоксар горожане смогут лицезреть арт-проект «Творческий бульвар», там же начнется концерт, посвященный Дню рождения города. Выступит знаменитая казанская группа «Прогульщики», а также можно будет увидеть выступление Игоря Николаева и праздничный салют.

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