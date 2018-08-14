В День города-2018 жителей Чебоксар встретят 10-метровый Оптимус Прайм и Игорь Николаев

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-14T14:01:52+03:00

Фигура трансформера появится на Красной площади, а известный певец выступит на сцене вечером

Изменить размер текста: A A

В Чебоксарах с учетом актуальности темы роботов на главной площади города планируют установить фигуру трансформера – 10-метрового Оптимуса Прайма, в канун празднования Дня города-2018.

Все мероприятия, приуроченные ко Дню города-2018, пройдут на Красной площади Чебоксар 19 августа.

Так, согласно программе праздника там в 10.00 пройдет традиционная утренняя зарядка. А с 11:00 площадь впервые станет Детской площадью развлечений, где будет организовано 17 интерактивных зон. В это же время здесь пройдет ежегодный фестиваль семейного творчества «Аистенок».

Вечером в центре Чебоксар горожане смогут лицезреть арт-проект «Творческий бульвар», там же начнется концерт, посвященный Дню рождения города. Выступит знаменитая казанская группа «Прогульщики», а также можно будет увидеть выступление Игоря Николаева и праздничный салют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани инспекторы ГИБДД задержали автомобиль с объявлением об убийствах (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»