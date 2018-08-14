2018-08-14T10:42:36+03:00
Общество

День города-2018 в Нижнекамске отметят без спиртного, зато с «Пиццей»

В городе запретят продавать спиртное, зато обещают огромное количество бургеров
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Выпить алкоголь в день проведения праздника нижнекамцам не удастся.Выпить алкоголь в день проведения праздника нижнекамцам не удастся.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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30 августа в Нижнекамске с большим размахом отметят День города и День республики. Для гостей и жителей города приготовили много развлекательных мероприятий во всех парках татарстанского райцентра.

Начнется праздник с парада коллективов промышленных и бюджетных предприятий. Также будет организован парад колясок и впервые в городе пройдет парад собак.

Более того, в парке Нефтехимиков состоится гастрономический фестиваль, где повара 15 нижнекамских ресторанов будут показывать увлекательные мастер-классы, и устроят дегустацию. А один из баров на специальном оборудовании будет готовить аж по 30−40 бургеров одновременно.

А вот желающие отметить праздник с рюмкой или бокалом чего-нибудь спиртосодержащего ждет неприятный сюрприз. Спиртное в этот день продавать не будут.

Отметим, что в парках и скверах планируется концертная программа. Она стартует в 13:00. С 17:00 в парке Нефтехимиков начнется фестиваль короткометражного кино. Завершит вечер концерт группы «Пицца» и яркий салют.

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