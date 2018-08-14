В Чебоксарах отремонтированные дороги проверили лазером
В Чебоксарах решили проверить качество уложенного асфальта на отремонтированных дорогах города. Для этого на улицу выехала передвижная лаборатория с лазерным оборудованием.
Обследовали улицы Маршака, Чернышевского, Хевешская, Мичмана Павлова, Константина Иванова, местный проезд по улице Гузовского, переулок Огнеборцев, проспект Тракторостроителей, улицы Ивана Франко и Зои Яковлевой.
Всего в столице Чувашии отремонтирована 21 дорога, 15 из них уже прошли проверку лазером.
Принцип действия лаборатории прост: во время движения автомобиля автодороги сканируются датчиками, находящимися за колесами. Электроника среагирует на малейшие колебания колеса и передаст сигнал на компьютер – по этим данным можно судить о ровности и колейности дороги, сообщили в пресс-службе управления ЖКХ и благоустройства Чебоксар.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Казани безбилетник прокатился на крыше трамвая (подробности)
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Чувашии»