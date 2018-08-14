В Чебоксарах отремонтированные дороги проверили лазером

СЕГОДНЯ 12:34 2018-08-14T12:34:03+03:00

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В Чебоксарах решили проверить качество уложенного асфальта на отремонтированных дорогах города. Для этого на улицу выехала передвижная лаборатория с лазерным оборудованием.

Обследовали улицы Маршака, Чернышевского, Хевешская, Мичмана Павлова, Константина Иванова, местный проезд по улице Гузовского, переулок Огнеборцев, проспект Тракторостроителей, улицы Ивана Франко и Зои Яковлевой.

Всего в столице Чувашии отремонтирована 21 дорога, 15 из них уже прошли проверку лазером.

Принцип действия лаборатории прост: во время движения автомобиля автодороги сканируются датчиками, находящимися за колесами. Электроника среагирует на малейшие колебания колеса и передаст сигнал на компьютер – по этим данным можно судить о ровности и колейности дороги, сообщили в пресс-службе управления ЖКХ и благоустройства Чебоксар.

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