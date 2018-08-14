2018-08-14T10:10:26+03:00
Общество

В Приволжском районе Казани на сутки отключат воду

Краны пересохнут в домах на трех улицах
Владимир КРУПСКИЙ
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Воды не будет целые сутки.Воды не будет целые сутки.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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15 августа в Приволжском районе Казани будут подключать два водопровода в жилом доме №91 по улице Фучика к существующей инженерной сети. Также в этот день запланирована замена пожарных гидрантов на сетях водопровода все по той же улице Фучика.

В связи с этимм, в ряде домов временно пропадет вода. Так, с 9.00 15 августа до 9.00 16 августа будет прекращена подача воды по улицам Зорге, 82, 84, 86, Фучика, 49, 51, 53, 53а, 55, 55а, 55б, 57, 59, 69, 69а, 71, 73, 75, 83, 83а, 87, 87а, 91; и проспекту Победы, 34а, 34б, 34/1, 38, 40, 40 (к.1), 42, 44.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступившим заявкам, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

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