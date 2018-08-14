В Татарстане отозваны лицензии у трех клиник пластической медицины
В Татарстане продолжаются проверки Росздравнадзором проверки клиник, имеющих лицензии на осуществление деятельности по пластической хирургии. Уже проведены проверки в семи медицинских центрах. В четырех учреждениях выявлены нарушения лицензионных условий и требований, в том числе в части оснащения медицинским оборудованием.
- Материалы проверок направлены в суд, также учреждениям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. - У трех организаций лицензии на оказание услуг по пластической хирургии в амбулаторных и стационарных условиях отозваны по заявлению самих лицензиатов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Муж женщины, родившей в казанском аквапарке: Мы поверили врачу, что нам пока можно купаться (подробности)
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»