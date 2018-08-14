2018-08-14T09:30:09+03:00
Общество

В Татарстане отозваны лицензии у трех клиник пластической медицины

Об этом попросили сами владельцы медцентров
Лика ИСАЕВА
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Росздравнадзор отобрал лицензии у медцентровРосздравнадзор отобрал лицензии у медцентровФото: Из материалов пресс-службы
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В Татарстане продолжаются проверки Росздравнадзором проверки клиник, имеющих лицензии на осуществление деятельности по пластической хирургии. Уже проведены проверки в семи медицинских центрах. В четырех учреждениях выявлены нарушения лицензионных условий и требований, в том числе в части оснащения медицинским оборудованием.

- Материалы проверок направлены в суд, также учреждениям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. - У трех организаций лицензии на оказание услуг по пластической хирургии в амбулаторных и стационарных условиях отозваны по заявлению самих лицензиатов.

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