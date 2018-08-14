В Татарстане во время обгона погиб байкер

СЕГОДНЯ 09:11 2018-08-14T09:11:24+03:00

Мотоциклист попал в аварию и погиб Фото: Из материалов пресс-службы

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Авария с участием иномарки "Ниссан Кашкай" и мотоцикла "Сузики" произошла 13 августа в 7.25 на 7 километре автодороги М7 "Волга" - село Бизяки. По предварительным данным, все произошло из-за грубого нарушения правил дорожного движения обоими водителшями.

21-летний байкер решил обогнать впереди идущий автомобиль "Ниссан Кашкай", которым управлял 29-летний водитель. В свою очередь, водитель иномарки начал поворачивать налево, создав помеху для мотоциклиста.

В результатек столкновения байк отбросило на попутную "Ладу Гранта".

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

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