В Татарстане во время обгона погиб байкер
Авария с участием иномарки "Ниссан Кашкай" и мотоцикла "Сузики" произошла 13 августа в 7.25 на 7 километре автодороги М7 "Волга" - село Бизяки. По предварительным данным, все произошло из-за грубого нарушения правил дорожного движения обоими водителшями.
21-летний байкер решил обогнать впереди идущий автомобиль "Ниссан Кашкай", которым управлял 29-летний водитель. В свою очередь, водитель иномарки начал поворачивать налево, создав помеху для мотоциклиста.
В результатек столкновения байк отбросило на попутную "Ладу Гранта".
- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.
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