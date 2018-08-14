2018-08-14T08:55:11+03:00
Происшествия

В Чувашии после ДТП загорелся автомобиль с детьми

ЧП произошло в Чебоксарском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Авария с участием отечественной легковушки "Лада Ларгус" произошла на 21 километре трассы "Чебоксары-Сурское" 13 августа в 12.20 у села Ишелей. По предварительным данным, 35-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Сразу после ДТП под капотом его автомобиля появилось пламя. На тот момент в салоне находились трое детей - девочки в возрасте четыре года, пять и 10 лет. Все они быстро вышли из автомобиля, а водитель сумел погасить огонь еще до приезда сотрудников Госавтоинспекции.

На месте аварии проверка показала, что автомобилист был нетрезв, но он настоял на медицинском освидетельствовании в больнице. Его результаты еще неизвестны.

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