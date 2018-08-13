В Казани пройдет рейд по автобусам
Во вторник, 14 августа, во второй половине дня, под тотальный контроль инспекторов ДПС Госавтоинспекции города, в Казани пройдет спецоперация "Тоннель для автобусов".
Под пристальное внимание попадут те транспортные средства, которые осуществляют перевозку пассажиров. У них будут проверены все механизмы, у водителей - водительске удостоверения. Если автомобили вышли на маршрут с неисправностями - их отправят на спецстоянку.
Если у водителя выявят неоплаченные штрафы, то у нему будут предприняты меры, предусмотренные законом.
Традиционно место, где будут проводить "Тоннель", держится в секрете.
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