В Набережных Челнах труп мужчины пролежал на козырьке подъезда пять часов, пока его заметили

СЕГОДНЯ 20:12 2018-08-13T20:12:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из домов 59 комплекса Набережных Челнов местная жительница обнаружила труп мужчины. Возвращаясь вечером домой, девушка разглядела на крыше крыльца подъезда свисающие части тела. Посмотрев внимательнее, она поняла, что человек мертв. В итоге на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Судмедэксперты выяснили, что трагедия произошла за пять часов до того, как было обнаружено тело. 35-летний житель Набережных Челнов упал с высоты четвертого этажа. Смерть наступила мгновенно. Подробности происшествия выясняют правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муж женщины, родившей в казанском аквапарке: Мы поверили врачу, что нам пока можно купаться (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»