2018-08-13T20:12:09+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах труп мужчины пролежал на козырьке подъезда пять часов, пока его заметили

Горожанин упал с высоты четвертого этажа
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: 29.mchs.gov.ruФото: 29.mchs.gov.ru
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В одном из домов 59 комплекса Набережных Челнов местная жительница обнаружила труп мужчины. Возвращаясь вечером домой, девушка разглядела на крыше крыльца подъезда свисающие части тела. Посмотрев внимательнее, она поняла, что человек мертв. В итоге на место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Судмедэксперты выяснили, что трагедия произошла за пять часов до того, как было обнаружено тело. 35-летний житель Набережных Челнов упал с высоты четвертого этажа. Смерть наступила мгновенно. Подробности происшествия выясняют правоохранители.

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