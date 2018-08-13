Житель Татарстана проник в магазин, чтобы избить возлюбленную
22-летний житель Набережных Челнов на днях расстался со своей девушкой. Но вечером в воскресенье он выпил и решил проучить бывшую пассию. Он проник к ней на работу в магазин через окно.
После обвинений и оскорблений, парень принялся избивать девушку-продавца. За нее вступилась ее коллега, предусмотрительно нажав перед этим на тревожную кнопку.
Прибывшие сотрудники охранного агентства повалили парня на пол и скрутили. После чего передали в руки полиции. Девушка же отделалась ушибами и испугом.
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