2018-08-13T20:42:42+03:00
Происшествия

Житель Татарстана проник в магазин, чтобы избить возлюбленную

Пара рассталась и он таким образом решил проучить свою бывшую пассию
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СкриншотФото: Скриншот
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22-летний житель Набережных Челнов на днях расстался со своей девушкой. Но вечером в воскресенье он выпил и решил проучить бывшую пассию. Он проник к ней на работу в магазин через окно.

После обвинений и оскорблений, парень принялся избивать девушку-продавца. За нее вступилась ее коллега, предусмотрительно нажав перед этим на тревожную кнопку.

Прибывшие сотрудники охранного агентства повалили парня на пол и скрутили. После чего передали в руки полиции. Девушка же отделалась ушибами и испугом.

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