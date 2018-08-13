Татарстанец из-за процентов по кредиту напал на сотрудницу банка

13 Авг. 21:06 2018-08-13T21:06:20+03:00

Когда охрана повалила его, он начал биться головой об пол

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В Набережных Челнах в отделении банка по адресу проспект Мира 24б девушка довольно долго пыталась донести до посетителя информацию о процентных ставках по предлагаемому кредиту. В один из моментов мужчина не выдержал и начал спорить с сотрудницей учреждения. По предварительным данным, его возмутили те самые проценты. В результате посетитель пустил в ход кулаки.

Жертва нападения смогла нажать на тревожную кнопку. Охрана банка скрутила мужчину и повалила. Но тот стал биться головой об пол, пришлось зафиксировать ему шею и в таком виде удерживать до приезда полиции.

У пострадавшей сотрудницы банка были зафиксированы множественные ушибы. Дальнейшую судьбу недовольного посетителя решат в правоохранительных органах.

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