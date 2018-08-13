В Татарстане из-за массовой гибели рыбы возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:29 2018-08-13T18:29:31+03:00

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в реке Танайка у одноименного села Елабужского района. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уже осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и назначена судебная экологическая экспертиза.

Предположительно погибло около 1820 рыб. Среди них были караси, карпы и щуки размером от 5 до 35 сантиметров. Предварительной причиной их гибели называют отравление от неочищенных канализационных сточных вод. Их наличие было обнаружено у берега в районе поселка Радужный города Елабуга.

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