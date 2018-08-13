2018-08-13T18:01:30+03:00
Экономика

На Сабантуй-2019 в Кукморском районе выделят почти 14 миллионов рублей

Имена ведущих и звезд эстрады, которые примут в нем участие, пока не называются
Алина ГАБДУЛИНА
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Стало известно, сколько денег из бюджета республики будет выделено на проведение в 2019 году народного праздника «Сабантуй» в Кукморском районе. Сумма составила 13,9 миллионов рублей. Масштабное празднование пройдет в деревне Киндер Куль. Соответствующая информация о тендере появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, указанная сумма будет потрачена на работы по обустройству территории, где пройдет празднование. В список необходимых материалов попали: канаты, гвозди, песок, ленты, электроды и лампы. Все работы должны быть выполнены в течение тридцати дней со дня заключения контракта с исполнителем.

В договоре между заказчиком и исполнителем особое место занимает конфиденциальность информации. Именно поэтому имена ведущих и звезд эстрады, которые будут присутствовать на мероприятии, станут известны лишь за пару дней до его проведения.

Сам же исполнитель будет выявлен 30 августа посредством аукциона. Заявки на участие в тендере принимаются до 27 числа включительно.

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