2018-08-13T16:40:04+03:00
Экономика

Контакт-центр ВТБ удвоил объемы продаж кредитных продуктов

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Общий объем продаж кредитных продуктов ВТБ через контакт-центр за первое полугодие 2018 года составил 265,3 млрд рублей, что в более чем в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Драйверами роста стали кредиты наличными и ипотека.

С января по июнь этого года объем оформленных кредитов наличными через контакт-центр ВТБ превысил 218,7 млрд рублей. Данный показатель удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, доля контакт-центра в общебанковских выдачах таких займов составила 60%.

Рекордные выдачи зафиксированы также по ипотечным продуктам. Сегодня каждый пятый клиент ВТБ оформляет заявку на ипотеку в контакт-центре. По итогам первого полугодия объем продаж жилищных кредитов достиг 45,6 млрд рублей (рост +87%).

Значительно увеличился объем продаж по автокредитованию новых и подержанных автомобилей между физлицами - в 2,7 раза, до 1,8 млрд рублей. За шесть месяцев было выдано более 50 тысяч кредитных карт. В сегменте привлеченных средств через контакт-центр объем оформленных депозитов и накопительных счетов составил 73,4 млрд рублей.

- В первом полугодии мы нарастили продажи банковских продуктов через контакт-центр вдвое. До конца года планируем сохранить текущую долю, а также разработать наиболее комфортные для клиентов условия подачи заявок на автокредиты и ипотеку, - отметила руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.

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