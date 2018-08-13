В Чистополе жильцы домов протестуют против установки около них вышек сотовой связи

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-13T16:43:27+03:00

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Жители нескольких районов Чистополя уверены, что наличие вышек сотовой связи может подорвать здоровье их и детей. Они уверены, установленных рядом с их домами конструкции распространяют сильное излучение от которого болеют и гибнут люди. И это приобрело массовый характер. Множество горожан поставили свои подписи под коллективным обращением в администрацию города.

После таких обращений местные власти с участием представителей из Роспотребнадзора организовали рейд по местам нахождения вышек сотовой связи. Специалисты зафиксировали уровень излучения. Результаты этого замера станут известны через некоторое время.

Организация, эксплуатирующая эти самые вышки - напомнила, что установка антенно-мачтовых сооружений законодательством не запрещена.

Отметим, сейчас в Чистополе установлено восемь вышек сотовой связи и большая их часть находится именно во дворах многоквартирных домов.

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