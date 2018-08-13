В Марий Эл за гибель дочерей в пожаре оштрафовали их мать

СЕГОДНЯ 19:39 2018-08-13T19:39:38+03:00

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Суд вынес приговор для 27-летней жительницы Моркинскорго района. Напомним, пожар в ее доме произошел 18 мая. Тогда женщина должна была уйти на биржу труда, чтобы получить направление на работу.

С ее двумя сыновьями пяти и семи лет, и дочерями четырех и трех лет никто нянчиться не захотел, и мать оставила их одних дома до прихода отца. Мужчина возвращался домой с ночной смены. Как раз до его прихода в доме и произошел пожар.

Как выяснилось, его устроила старшая девочка, когда игралась со спичками. В итоге спастись смогли только ее братья.

- За причинение смерти по неосторожности двум лицам по решению суда мать заплатит судебный штраф в суме пять тысяч рублей, - сообщает следственный комитет Марий Эл.

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