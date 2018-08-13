В Казани на парковке пенсионерка за рулем «Лады» протаранила пять машин
Сначала легковой автомобиль на допустимой скорости заехал на территорию парковки на улице Закиева. Затем резко набрал высокую скорость, подлетел на бетонной площадке и начал таранить стоящие машины.
Свидетели ДТП подбежали к автомобилю «Лада» и уже хотели вытаскивать пьяного, как они подумали, водителя. Но к их удивлению, за рулем сидела напуганная пенсионерка. В шоковом состоянии женщина не смогла объяснить, зачем резко нажала на педаль газа.
Детали развороченных автомобилей были разбросаны на много метров вокруг. Два машины из пяти поврежденных оказались серьезно пострадали. К счастью обошлось без человеческих жертв.
Побитые автомобили планируют ремонтировать за счет страховой кампании. Сейчас решается вопрос - хватит полиса пенсионерки на ремонт всего.
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