В Казани на парковке пенсионерка за рулем «Лады» протаранила пять машин

СЕГОДНЯ 18:43 2018-08-13T18:43:03+03:00

Очевидцы сначала подумали, что за рулем пьяный водитель

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Сначала легковой автомобиль на допустимой скорости заехал на территорию парковки на улице Закиева. Затем резко набрал высокую скорость, подлетел на бетонной площадке и начал таранить стоящие машины.

Свидетели ДТП подбежали к автомобилю «Лада» и уже хотели вытаскивать пьяного, как они подумали, водителя. Но к их удивлению, за рулем сидела напуганная пенсионерка. В шоковом состоянии женщина не смогла объяснить, зачем резко нажала на педаль газа.

Детали развороченных автомобилей были разбросаны на много метров вокруг. Два машины из пяти поврежденных оказались серьезно пострадали. К счастью обошлось без человеческих жертв.

Побитые автомобили планируют ремонтировать за счет страховой кампании. Сейчас решается вопрос - хватит полиса пенсионерки на ремонт всего.

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