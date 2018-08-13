Два казанских пляжа до сих пор не могут пройти проверку Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 17:01 2018-08-13T17:01:24+03:00

Вода на них не соответствует гигиеническим нормативам. Фото: Олег УКЛАДОВ

А все из-за плохой воды, купаться там не рекомендуют

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Неделю назад Роспотребнадзор Татарстана забраковал воду на двух казанских пляжах -Комсомольский в поселке Дербышки и «Локомотив» на Волге. Она не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Тогда управление сообщила эксплуатирующим организациям о необходимости установки в этих местах аншлагов с запретом на купание.

И вот 13 августа республиканский Роспотребнадзор вновь не рекомендует залезать на этих пляжах в воду.

Взятые пробы показали, что она до сих пор не соответствует гигиеническим нормативам. Поэтому в управлении жителям и гостям Казани не рекомендуют купаться на пляжах Комсомольский и «Локомотив».

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