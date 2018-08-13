Два казанских пляжа до сих пор не могут пройти проверку Роспотребнадзора
Неделю назад Роспотребнадзор Татарстана забраковал воду на двух казанских пляжах -Комсомольский в поселке Дербышки и «Локомотив» на Волге. Она не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Тогда управление сообщила эксплуатирующим организациям о необходимости установки в этих местах аншлагов с запретом на купание.
И вот 13 августа республиканский Роспотребнадзор вновь не рекомендует залезать на этих пляжах в воду.
Взятые пробы показали, что она до сих пор не соответствует гигиеническим нормативам. Поэтому в управлении жителям и гостям Казани не рекомендуют купаться на пляжах Комсомольский и «Локомотив».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Муж женщины, родившей в казанском аквапарке: Мы поверили врачу, что нам пока можно купаться (подробности)
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»