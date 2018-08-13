В Марий Эл 16-летний байкер без прав сбил трехлетнюю девочку
11 августа в 21.10 в поселке Советский, по предварительным данным, 16-летний местный подросток, не имеющий водительских прав на управление мотоциклом, отправился кататься на байке, который даже не стоял на учете в ГИБДД МВД Марий Эл.
В результате его действий пострадала трехлетняя девочка, которая переходила дорогу вместе с отцом.
С травмами различной степени тяжести ребенок был отправлен в больницу.
- В отношении водителя возбуждено административное производство, ему грозят штрафы в сумме от 5 до 15 тысяч рублей, - сообщает УГИБДД МВД Марий Эл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Муж женщины, родившей в казанском аквапарке: Мы поверили врачу, что нам пока можно купаться (подробности)
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»