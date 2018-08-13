В Марий Эл 16-летний байкер без прав сбил трехлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 20:04 2018-08-13T20:04:40+03:00

С травмами различной степени тяжести ребенок был отправлен в больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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11 августа в 21.10 в поселке Советский, по предварительным данным, 16-летний местный подросток, не имеющий водительских прав на управление мотоциклом, отправился кататься на байке, который даже не стоял на учете в ГИБДД МВД Марий Эл.

В результате его действий пострадала трехлетняя девочка, которая переходила дорогу вместе с отцом.

С травмами различной степени тяжести ребенок был отправлен в больницу.

- В отношении водителя возбуждено административное производство, ему грозят штрафы в сумме от 5 до 15 тысяч рублей, - сообщает УГИБДД МВД Марий Эл.

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