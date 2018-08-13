В Казани суд продлил арест для экс-банкира Роберта Мусина

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-13T18:50:44+03:00

Сам он и его адвокат не возражали против этого

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В Казани продолжается следствие в отношение Роберта Мусина, экс-главы «Татфондбанка». Напомним, в отношении экс-банкира возбуждено 13 уголовных дел по статьям: «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем». В одно производство объединены 24 уголовных дела. По версии следствия, ущерб от действий Мусина превысил 50 миллиардов рублей.

В Верховном суде Татарстана в этот понедельник, 13 августа, рассматривали ходатайство следователя о продлении домашнего ареста для Роберта Мусина.

Кстати, ни он сам, ни его адвокат возражать не стали. В итоге суд поддержал ходатайство следственного комитета Татарстана, и оставил мужчину под домашним арестом до 16 ноября.

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