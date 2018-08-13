14 августа в Татарстане ожидают грозы с сильным ветром

СЕГОДНЯ 14:41 2018-08-13T14:41:56+03:00

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По прогнозам татарстанских метеорологов, днем 13 августа, а также ночью и днем 14 августа на территории республики местами ожидаются грозы с сильным ветром до 15-20 м/с (в Казани до 15-18 м/с).

При этом днем максимум прогнозируется с +20 до +25 градусов.

На следующий день, 15 августа, осадков уже не ожидается. Ветер будет слабый, температура воздуха днем в своих пиковых значениях от +22 до +27 градусов.

В четверг же, 16 августа, осадки вернутся в Татарстан. Днем в большинстве районов прогнозируются дожди, правда кратковременные. Также утром и днем местами пройдет гроза с усилением ветра до 20 м/с. В свою очередь столбики термометров максимум покажут от +25 до +30 градусов.

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