В Татарстане женщина ударила своего сожителя в область паха и убила его

СЕГОДНЯ 17:09 2018-08-13T17:09:24+03:00

Теперь ей грозит 15 лет лишения свободы

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В селе Антоновка Камско-Устьинского района участковый приехал по вызову в частный дом. На полу лежал мужчина, истекающий кровью. Как выяснилось, 65-летний житель села длительное выпивал со своей сожительницей. 53-летняя женщина была ранее судима. В какой-то из моментов между ними вспыхнула пьяная ссора.

Женщина решила доказать свою правоту при помощи ножа. Она ударила им сожителя в область паха. От полученной раны пенсионер скончался на месте. Его сожительница была взята под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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