14 августа в четырех районах Казани ряд домов оставят без света

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-13T15:35:57+03:00

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В этот вторник из-за плановых работ на сетях с 8.00 до 17.00 обесточат Вахитовскй район: ул.Вишневского, 10, 12; ул.Лесгафта, 28; ул.Хади Атласи, 9, 15.

С 10.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе: ул.Бойничная, 3, 5, 6, 8, 10; ул.Вишневского, 59, 61.

С 8.30 до 17.00 отключат дома в Кировском районе: ул.Водников, 1, 2, 4, 6, 8, 16; ул.Приволжская, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51-76.

С 9.00 до 17.00 отключат поселок Плодопитомник Приволжского района: ул.Аяза Гилязова, ул.Бакчалы, ул.Генерала Кобякова, ул.Каенлы, ул.Кедровая, ул.Клубничная, ул.Кулле, ул.Лесная, ул.Листопадная, ул.Раушан, ул.Роз, ул.Сиеныч, ул.Славная, ул.Снежная, ул.Чунтонова.

С 9.00 до 17.00 свет пропадет в Приволжском районе: ул.Магистральная, 4, 4а; ул.Орловская; ул.Учительская; ул.Ю.Фучика 42, 44; Юл Урам 1-й переулок.

А с 9.00 до 18.00 и в поселке Большие клыки Советского района: ул.Дорожная; ул.Молодежная; ул.Октябрьская, 23-35, 51-77; ул.Садовая; ул.Строителей; ул.Трудовая.

С 9.00 до 18.00 его не будет в Советском районе: ул.Авиахима, 34, 53/1, 53/2, 53/3, 55; ул.Азата Аббасова, 11, 13; ул.Красной Позиции, 29; ул.Советская, 2, 4, 6, 8; ул.Стадионная, 1, 3, 5, 6, 7, 1а, 1б, 2; ул.Тополевая, 2, 2/14, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул.Челнинская, 10, 11, 17.

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