2018-08-13T14:16:40+03:00
Экономика

ВТБ в 1,5 раза увеличил кредитование бизнеса Ульяновской области

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Банк ВТБ в Ульяновской области в первом полугодии 2018 года предоставил предприятиям и организациям региона кредиты на общую сумму 8,2 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает объем за аналогичный период прошлого года.

Более половины (55%) от общего объема выданных средств составляют кредиты предприятиям крупного бизнеса, 45% приходится на долю компаний малого и среднего сегмента. При этом порядка 112 млн рублей были выданы в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ на поддержку предприятий АПК. В результате, кредитный портфель подразделения на 1 июля 2018 года составил 9,3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов банка в регионе по итогам полугодия превысил 8,6 млрд рублей, рост за год составил 5 %.

Гарантийный портфель банка в регионе за отчетный период приблизился к 4 млрд рублей, рост с начала года составил 31%. Всего за шесть месяцев 2018 года ульяновским компаниям предоставлены банковские гарантии на сумму свыше 5,6 млрд рублей.

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