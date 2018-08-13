2018-08-13T14:01:26+03:00
Общество

Мэра Набережных Челнов с подтоплениями на БСИ попросили разобраться даже директора местных предприятий

Их сотрудники из-за воды после сильных дождей не могут проехать на работу, организации несут убытки
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Во время делового понедельника мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву сообщили, что на его адрес написано письмо за подписью директоров нескольких местных предприятий.

Теперь и они вместе с остальными горожанами ратуют за решение проблемы подтоплений дороги под мостом на БСИ. Руководители организаций сетуют, что после сильных дождей там невозможно проехать ни автомобилям, ни вахтовым автобусам. Их сотрудники не могут добраться до работы, и предприятия несут убытки.

Видимо последний ливень, который прошел на прошлой неделе, стал последней каплей. Тогда спасателям из воды пришлось доставать из воды заглохшие машины.

- Нужны технические решения этого транспортного узла. Поэтому мы посчитаем во сколько это должно обойтись бюджету города. Будем смотреть в рамках наших существующих программ и проектов, как решить эту задачу. Когда будет проект, мы обязательно городскому сообществу об этом сообщим и проинформируем, – ответил на это Наиль Магдеев.

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