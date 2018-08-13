В Чувашии иномарка врезалась в мотоблок: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 19:16 2018-08-13T19:16:41+03:00

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Авария с участием автомобиля Nissan Almera и мотоблока произошла в субботу, 11 августа, в 21.00 на автодороге между деревнями Елаши и Визикасы. По предварительным данным, 24-летний водитель иномарки «Nissan Almera» грубо нарушил правила дорожного движения: не соблюдал дистанцию до движущегося впереди транспорта, и врезался в мотоблок.

В результате ДТП травмы получили 61-летний мужчина и 50-летняя женщина-пассажирка. Она находилась в кузове малогабаритного транспорта. Все пострадавшие получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии выясняют подробности дорожно-транспортного происшествия.

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