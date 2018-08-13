2018-08-13T14:12:48+03:00
Происшествия

15-летняя школьница, упавшая со стены долгостроя в Набережных Челнах, скончалась в больнице

Она так и не пришла в сознание
Искандер ЯРУЛЛИН
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В состоянии комы девочку перевезли в ДРКБ Казани.В состоянии комы девочку перевезли в ДРКБ Казани.Фото: Олег УКЛАДОВ
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31 июля в Набережных Челнах 15-летняя школьница вместе с подругами гуляла по недостроенному зданию детского сада в 61 комплексе. По предварительным данным у девушки умерла бабушка и она выпивала на территории долгостроя.

Забравшись на стену второго этажа, девочка потеряла равновесие и упала на бетонную плиту. Очевидцы рассказывают, что пульс у пострадавшей не прощупывался, череп был пробит, а изо рта текла кровь.

Подруги убежали сразу после происшествия, поэтому медиков вызвали очевидцы, услышавшие на стройке грохот от падения. С тяжелыми травмами школьницу увезли в реанимационное отделение местной больницы. После чего в состоянии комы ее отправили в ДРКБ Казани.

В итоге после почти двух недели пребывания в коме, девочка скончалась, не приходя в сознание.

По факту падения школьницы на долгострое в Набережных Челнах было возбуждено уголовное дело.

После происшествия городские службы оцепили недостроенное здание защитной лентой.

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