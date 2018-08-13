В Татарстане ежемесячное пособие на первенца назначено 3 221 матери

СЕГОДНЯ 13:06 2018-08-13T13:06:54+03:00

Прогнозная численность претендентов на получение ежемесячной выплаты в Татарстане составляет порядка 4,6 тысяч семей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этом году выплата равная 8490 рублям

Изменить размер текста: A A

Как сообщает Минтруд Татарстана, на 12 августа этого года выплаты в связи с рождением первого ребенка в республике назначены 3 221 матери. Они будут каждый месяц получать 8 490 рублей. Это равняется прожиточному минимуму для детей в Татарстане, установленный за 2 квартал 2017 года.

В ведомстве напоминают, что право на эти выплаты имеет женщина, которая родила или усыновили ребенка после 1 января 2018 года.

При этом обязательные условия: наличие у матери и ребенка гражданства России и постоянное проживание на ее территории.

Также среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в Татарстане. Так, например, данная выплата полагается семье из трех человек, если ее доход не превышает 41 139 рублей в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муж женщины, родившей в казанском аквапарке: Мы поверили врачу, что нам пока можно купаться (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»