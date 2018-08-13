В Татарстане ежемесячное пособие на первенца назначено 3 221 матери
Как сообщает Минтруд Татарстана, на 12 августа этого года выплаты в связи с рождением первого ребенка в республике назначены 3 221 матери. Они будут каждый месяц получать 8 490 рублей. Это равняется прожиточному минимуму для детей в Татарстане, установленный за 2 квартал 2017 года.
В ведомстве напоминают, что право на эти выплаты имеет женщина, которая родила или усыновили ребенка после 1 января 2018 года.
При этом обязательные условия: наличие у матери и ребенка гражданства России и постоянное проживание на ее территории.
Также среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в Татарстане. Так, например, данная выплата полагается семье из трех человек, если ее доход не превышает 41 139 рублей в месяц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Муж женщины, родившей в казанском аквапарке: Мы поверили врачу, что нам пока можно купаться (подробности)
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»