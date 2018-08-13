В Казани под колесами иномарки погиб лось

СЕГОДНЯ 15:06 2018-08-13T15:06:33+03:00

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В понедельник, 13 августа, на автодороге - продолжении Мамадышского тракта через поселки Константиновка и Самосырово, по направлению в сторону Пестречинского района столкнулись «Рено Дакстер» и лось. Животное преодолело разделительный барьер, установленный на середине дороги.

Сила удара была такова, что у автомобиля теперь проломлены капот и лобовое стекло. Лось после столкновения отлетел на обочину и скончался.

На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции и комитета по охране животного мира. За гибель лося водителю придется заплатить штраф в бюджет Татарстана, да и автомобиль он будет восстанавливать за свой счет.

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