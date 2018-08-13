2018-08-13T12:47:41+03:00
Происшествия

В Чувашии житель села за секс-переписку в Интернете с ребенком приговорен к 12 годам колонии

Он также уговорил девочку прислать ему фото и видео частного характера
Олег ЛУГОВОЙ
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Данный приговор пока не вступил в законную силу.Данный приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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23-летнего жителя села в Аликовском районе признали виновным в действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетней, а также в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В июле-августе 2016 года, находясь у себя дома, мужчина познакомился в одной из соцсетей с 11-летней жительницей Тверской области.

Он начал вести с ребенком переписку на сексуальные темы, побуждая у девочки к этому нездоровый интерес. Также он с помощью уговоров, шантажа и угроз заставил ее прислать ему фото и видео частного характера. В последствии мужчина отправил знакомому ребенка несколько подобных снимков.

Узнав об этом девочка рассказало обо всем своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию. Спустя некоторое время мужчину вычислил и взяли под стражу.

- Суд приговорил сельчанина к 12 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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