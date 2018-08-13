2018-08-13T12:16:41+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ по льготным программам для МСБ превысил 90 млрд рублей

Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам первого полугодия 2018 года число кредитных соглашений ВТБ по программам государственной поддержки малого и среднего бизнеса достигло 1252 на общую сумму 134 млрд рублей. В результате по состоянию на 1 июля кредитный портфель банка в рамках льготных программ составил 90,5 млрд рублей.

Наибольшее количество кредитных соглашений по итогам отчетного периода – 884 на общую сумму более 80 млрд рублей – заключено по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ.

Заемные средства предприятиям агропромышленного комплекса по ней предоставляются по ставке не более 5% годовых. На втором месте - Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая совместно с Корпорацией МСП. По ней заключено 218 кредитных соглашений, объем выдач составил 33 млрд рублей.

Кредитный портфель по программе льготного финансирования Министерства экономического развития РФ, действовавшей в 2017 году («Программа 674»), составляет 6 млрд рублей. По «Программе 1706» (запущена в 2018 году) он достиг 5,9 млрд рублей, при этом заключено 51 кредитное соглашение на сумму более 6 млрд рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Татарстана проник в магазин, чтобы избить возлюбленную
В Набережных Челнах труп мужчины пролежал на козырьке подъезда пять часов, пока его заметили
В Марий Эл 16-летний байкер без прав сбил трехлетнюю девочку
В Казани пройдет рейд по автобусам
В Марий Эл за гибель дочерей в пожаре оштрафовали их мать
В Чувашии иномарка врезалась в мотоблок: пострадали два человека
В Казани суд продлил арест для экс-банкира Роберта Мусина
В Казани на парковке пенсионерка за рулем «Лады» протаранила пять машин
В Татарстане из-за массовой гибели рыбы возбуждено уголовное дело
На Сабантуй-2019 в Кукморском районе выделят почти 14 миллионов рублей
В Татарстане женщина ударила своего сожителя в область паха и убила его
Два казанских пляжа до сих пор не могут пройти проверку Роспотребнадзора
В Татарстане спасатели разыскали пенсионерку, страдающую провалами памяти
Контакт-центр ВТБ удвоил объемы продаж кредитных продуктов
В Татарстане в квартире после пожара нашли тело погибшего хозяина
В Чистополе жильцы домов протестуют против установки около них вышек сотовой связи
В Татарстане разбираются в подозрительной смерти пастуха
14 августа в четырех районах Казани ряд домов оставят без света
В Казани под колесами иномарки погиб лось
14 августа в Татарстане ожидают грозы с сильным ветром
ВТБ в 1,5 раза увеличил кредитование бизнеса Ульяновской области
Мэра Набережных Челнов с подтоплениями на БСИ попросили разобраться даже директора местных предприятий
В Казани инспекторы ГИБДД задержали автомобиль с объявлением об убийствах
15-летняя школьница, упавшая со стены долгостроя в Набережных Челнах, скончалась в больнице
В Татарстане ежемесячное пособие на первенца назначено 3 221 матери
В Чувашии житель села за секс-переписку в Интернете с ребенком приговорен к 12 годам колонии
В Казани многодетным семьям до конца 2018 года бесплатно выделят 800 земельных участков
В Татарстане тракториста насмерть раздавило в собственной кабине