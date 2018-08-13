2018-08-13T13:46:58+03:00
Авто

В Казани инспекторы ГИБДД задержали автомобиль с объявлением об убийствах

Водитель разместил его на заднем стекле
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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По улицам Казани некоторое время разъезжала «девятка», на заднем стекле которой было весьма рискованное объявление. Оно гласило, что принимаются заказы на убийства, возможен рэкет и мошенничества.

Горожане с улыбкой смотрели на автомобиль, пока он не попался на глаза инспекторам ДПС полки ДПС ГИБДД УМВД Казани.

Остановленный ими водитель пояснил, что это надпись, не что иное, как креативное рекламное объявление. Сам он владелец фирмы, которая занимается истреблением тараканов и других насекомых. Подобным объявлением мужчина привлекал внимание клиентов.

Правоохранители порекомендовали креативному директору от объявления избавиться, что он и выполнил.

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