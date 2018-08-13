В Татарстане спасатели разыскали пенсионерку, страдающую провалами памяти

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-13T16:46:23+03:00

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12 августа в службу «112» позвонила 57-летняя женщина и сообщила, что пропала ее 67-летняя сестра. Женщина рано утром ушла с дачи в Тукаевском районе, находящейся в СНТ «Лукоморье», и больше не возвращалась. Проблема в том, что пропавшая страдает потерей памяти.

Приехавшие на поиски спасатели уточнили приметы исчезнувшей пенсионерки. Заявительница подробно описала сестру и уточнила, что женщина ушла с дачного участка в синем домашнем халате.

Отыскали пенсионерку уже через час после начала поисковой операции. Она в ближайшей лесопосадке просто собирала травы. Ее передали родственникам.

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