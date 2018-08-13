2018-08-13T12:27:08+03:00
Общество

В Казани многодетным семьям до конца 2018 года бесплатно выделят 800 земельных участков

С января люди уже выбрали 543 надела около поселков Большие Дербышки и Кульсеитово
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Возле казанских поселков Большие Дербышки и Кульсеитово между многодетными семьями продолжают распределять 39 и 120 бесплатных участков соответственно. Всего же в столице Татарстана до конца 2018 года им планируют раздать еще 800 наделов.

Так, например, в сентябре пройдут комиссии по выбору 133 земельных участков на территории Дачного сельского поселения.

Кроме того, между многодетными семьями Казани продолжают распределять землю около поселка Сокуры Лаишевского района и поселка Каймары Высокогорского района. На данный момент там уже выбрано 2378 и 2158 участков соответственно.

Также решается вопрос о передаче для многодетных семей 1600 гектар федеральных земель в Высокогорском районе.

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